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ليلى علوي تشارك في تحدي الخير وتتكفل بـ٥٠ أسرة

الأحد 22/مارس/2020 - 10:40 ص
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ليلى علوي
ليلى علوي
هبة أحمد
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قررت الفنانة ليلى علوي المشاركة في تحدي الخير، لكي تساعد الأسر المحتاجة التي تتقاضى دخل يومي، ولا تستطيع المكوث في المنزل، لتأثر دخلهم المادي، كوسيلة منها للحد من انتشار فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع البلاد.


نشرت ليلى علوى، مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور و الفيديوهات "إنستجرام"،قالت فيه:"شكرًا كندة، وشكرًا لكل زميلاتي وزملائي، وأنا كمان قبلت التحدي معاكوا وهتكفل بـ50 أسرة الشهر ده علشان نقدر نقعد فى بيتنا ونحمى نفسنا ونحمى بلدنا، كلنا ضد كورونا، وبدخل معايا كمان فى التحدى يحيى الفخراني وسميرة سعيد، كارول سماحة، وباسم سمرة".

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال ليلى علوي الدرامية مسلسل "هي ودافينشي"، والمسلسل بطولة ليلي علوي، خالد الصاوي، أحمد سعيد عبدالغني، مي سليم، بيومي فؤاد، حسام فارس، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج محمد ممدوح،وممدوح شاهين.
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