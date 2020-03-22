بلاغ ضد المطربين عمر كمال والبحرواي بسبب فيروس كورونا



تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرحانات عمر كمال والمطرب رضا البحراواي واخرين يعلنوا بمنتهي السخريه والاستهانه بكافه تعليمات مؤسسات الدوله بشان مكافحة وباء كورونا وتحريض المواطنين علي عدم اتباع تعليمات الوقايه من العدوي وذلك لهدم الجهود الجبارة من كافة مؤسسات الدوله لمكافحه الكرونا بكلمه تخرج من أفواه اشخاص مستهتره عقيمة الفكر والوطنيه.



وأضاف محفوظ ذلك الفيديو ينبأ بان مطربي المهرجانات عمر كمال والبحراوي مستعدين لفعل اي شئ بغرض الشهره ولو علي جثث ابناء وطنهم والاخطر استهدافهم لفئه الشباب الاكثر تاثيرا فيهم.



واستطرد محفوظ حين نجد أن الدوله تبذل جهود جباره وتضخ المليارات من احل مكافحه الوباء وياتي هولاء المطربين من اجل سعيهم للشهره بتعريض حياه الملايين للخطر.



وطبقا للماده 177 عقوبات وهي التحريض علي عدم الانقياد للقوانين واوامر الحكومه وبنشر اخبار كاذبه لتكدير السلم العام والعقوبه تكون الحبس والغرامه وكل من ظهروا في الفيديو هم فاعليين اصليين في الجريمه بذات العقوبة وتلك الافعال تندرج تحت تاثيم مواد الاتهام 102و102مكرر بمعاقبه



كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة اوالغرامه



وصرح محفوظ بان تاثيم مواد الاتهام لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة ولو علي شكل فيديوهات معده للعرض العلني إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة.



واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 13246 لسنه 2020 عرائض النائب العام مطالبا سرعه التحقيق في هذا البلاغ الخطير واتخاذ اللازم قانونا وضبط واحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام وارفق بالبلاغ اسطوانه مدمجه بالفيديو المشار اليه سلفا.