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بعد تفشي فيروس كورونا.. هنا الزاهد توجه نصائح لمتابعيها للوقاية منه

الأحد 22/مارس/2020 - 10:35 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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وجهت الفنانة هنا الزاهد، مجموعة نصائح لمتابعيها للوقاية من فيروس كورونا الخطير، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحثتهم هنا، خلال مقطع الفيديو على:"ضرورة البقاء في المنزل للتوعية ضد فيروس كورونا خاف على اهلك واسرتك الموضوع مش هزار الموضوع بجد ربنا يحيمنا كلنا".

يذكر أن هنا الزاهد، تستعد لعرض برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "هزر فزر"، الذي تستضيف خلاله مجموعة من النجوم كل حلقة وينقسم النجوم إلى فريقين لتنافسوا خلال مجموعة من الالعاب منهم لعبة "الحروف" و"تمثيل الأشياء" و"تمثيل 5 أغامي في 50 ثانية" و"الموسيقى التصويرية".

و تقدم هنا، البرنامج عبر شاشة "سي بي سي"، حبث عرض البوستر الاول لهذه البرنامج.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا فيروس كورونا

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