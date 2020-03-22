الطالع الفلكي الأحد 22/3/2020..رُوح الدُّعَابَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 13 برمهات قبطى ، 22 آذار رُومى، 28 رَجَب ،ميمُون للغاية ، تحصيل العلم منصوحٌ به اليوم فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: (إنتا بِتْزَعّأ أوى كده ليه؟)-الشّغل شغل ، إحنا مش جَايّين نِهَرّج هنا.(نور الشريف من فيلم العار-1982)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ ينتقل للجدى - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من القوس للجدى فى الحادية عشرة و 10 دقائق ظهراً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف يظل فيه لينتقل للدّلو فى الخامسة و 10 دقائق مساء 4 مايو ، بتوقيت القاهرة ،ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الحُوت (تنتقل للحَمَلْ فى 13 أبريل)

(عطارد) ----- فى الدّلو (ينتقل للحُوت 7 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الحَمَلْ (تنتقل للثّور فى 28 مارس)

(القمر) ------ فى الدّلو (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى (ينتقل للدّلو فى 4 مايو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للجدى فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 22 نوفمبر 2020)





المريخ يحكم (الحمل،العقرب/نارى وترابى) برج ضعفه السرطان وبرج قوّته الجدى ، زحل يحكم (الجدى،الدلو/ترابى وهوائى) ومتواجد فى الجدى أيضاً ، كلا الكوكبيْن يحكمان برجيْن من طبيعة مُختلفة وكلاً منهما له وظائفه الخاصة به ، لكن علو وقوّة المريخ هو برج الجدى ، وضعف ووهَنْ زحل هو برج الحَمَلْ وهذا يعنى إستفادة المريخ بشكل أكبر من صفات زحل ، على ذلك فالمريخ حل ضيفاً فى مكان قوّته وارتفاعه وهو الجدى وسيده زحل ومعروف بالحذر والصبر اللازمين لتخفيض تسرّع وحماسة المريخ وإنقاذه من زلّة قدم أثناء تسلقه لقمة جبل الطموح ، سيكون إقتران المريخ وزحل معاً فى أقرب وأقوى نقطة لهما معاً فى برج الجدى فى الدرجة 28 من برج الجدى والتى يصلها المريخ فى الأول من مايو ، شهر أبريل وحتى بداية مايو قد تكون فترة واعدة للبدء بمشروع يستلزم الصبر والجَلَد والمُثابرة وتحمل الضغط بكمية كبيرة ولفترة طويلة، نفسياً وجسدياً ، هذا مفيد إن كنت تلميذاً تجهز نفسك لإمتحانات الثانوية العامة أو مناقشة رسالة الدكتوراه ، إن كنت بطلاً رياضيّاً تجهز نفسك للمنافسة فى دورة الألعاب الأوليمبيّة القادمة ، إن كنت مهندساً تُشرف على تنفيذ جسر كبير أو بُرج شاهق ، وكلها أنشطة تستلزم التركيز الشديد والجهد الكبير ولوقت طويل دون إمتعاض أو ملل ونتائجها تستمر لفترة زمنية طويلة فالبرج الشاهق لا ينتهى فى أسبوع والدكتوراه لاتنالها فى شهرين ، لكن التأنى والصبر لازميْن لضمان متانة البرج الشاهق وإستحقاقك للقب بروفسير لبقيّة حياتك ، مع التذكير أن آخر إقتران للمريخ وزحل فى برج الجدى معاً كان فى الفترة من 10 فبراير إلى 20 مارس من العام 1992 والتى قد تتسبّب لك فى فرصة فلتت من يدك لتعود مرة أخرى خلال تلك الفترة ، بمشيئة الله تَعَالى.





من وجهة نظر أخرى فالمريخ وزحل ليسا من الكواكب الإجتماعيّة ولايُرحبّان بالمزاح ولايتمتّعان بروح المرح خصوصاً أثناء العمل ، عادةً ما يكون شعورنا بحجم المسئوليّة سبباً فى الوجوم أو إنخفاض قدرتنا على تكوين صداقات جديدة ، مع ذلك فالعروسة تفضل عريساً جاداً يفتقر لروح الدعابة لكنه يتحمل مسئوليتها عن عريس كثير المزاح مرح لكن وعوده مشكوك فى متانتها.





هناك أربعة مبادئ فى الثقافة الهندوسيّة تُعبرعن رحلة الحياة للبشر (دارما/ الفضيلة) ، (كاما/المُتعة الحسيّة)،(آرثا/العمل والسعى)،(مُوكشا/السمو الروحانى/ أعلى مرتبة من التصوّف) والبيت العاشر الجدى الذى حلّ فيه المريخ يختص بالمبدأ آرثا والذى يحثّ على السعى على لقمة العيْش والإجتهاد فى الحياة.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إفراطك فى الذوق قد يجعلك فى عيون البعض ضعيف الشخصيّة ، احرص على وضع الفواصل وعدم المُمازحة مع الأشخاص الخط.





برج الثور: إنفاقك ببذخ على إحتفال خارج المنزل قد يؤدّى لخسائر على حسابك المالى ومدّخراتك، المنزل أقل تكلفة وأكثر دفئاً.





برج الجوزاء: إن كنت تتوق لِعَرض الزواج على شخصية أنت مُعجب بها منذ زمن فقد حان الوقت المُناسب لتلقى الردّ النهائى ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج السّرطان: من بين جميع الأبراج فأنت الأكثر حباً لوالدته فحاول بالتوازى مع الإهتمام بوالدتك الإهتمام بأمهات الآخرين ، هذا يشمل حماتك إن وُجِدَتْ.





برج الأسد: إن شعرت أنّك غير مُهيّئ لتحمّل مزاح الحبيب اليوم فابتعد عنه حتى تهدأ حالتك النفسيّة لتتلافى أيّة إنتكاسات عاطفيّة.





برج العذراء : تحتاج لمساحة حريّة والإبتعاد عن الضوضاء، بمنزلك وحيداً أو وسط أسرتك وأمام فيلم كوميدى ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الميزان: ترغب فى الإبتعاد عن الضجيج وأداء فروضك الرّوحيّة ،لاتنْسَ تلبية إحتياجات أسرتك الماديّة والمعنويّة فهى أيضاً واجب.





برج العقرب: وقت لطيف مع أفراد أسرتك لا تحاول إفساده بملاحظات خشنة لا لزوم لها ،أخبار مُفرحة بشأن حالة أحد الأقارب الصحيّة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لا تقبلها لكن لا تهملها ، لاتستخف بآراء الآخرين ، لاخاب من إستشار.





برج الجدى: يوم مُناسب لحصد أكبر قدر مُمكن من التحصيل العلمى ،تركيزك مُرتفع لكن لايمنع أن تقوم بفحص مستنداتك مرّتيْن وبقيّة نقودك قبل أن تغادر.





برج الدّلو: لا تكشف أسرارك الشّخصية و المنزليّة حتى لأقرب المُقرّبين، قم بحل مشاكلك الخاصّة بنفسك ولاتجعل أسرارك مادّة للفكاهة والتندّربين الأقارب.





برج الحوت: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.



