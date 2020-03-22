عاجل.. إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

أعلن المهندس حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي إصابته بفيروس كورونا.









وغرد المسحل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تم تشخيصي بالاصابة بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الاخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة".









وأضاف :"وبحول الله سوف أقضي ١٤ يوم بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام".









وتابع :"نصيحة: اتبعوا التعليمات ..{إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم}".



