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عاجل.. إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن المهندس حاتم المسحل نائب رئيس نادي الاتفاق السعودي إصابته بفيروس كورونا.


وغرد المسحل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تم تشخيصي بالاصابة بكورونا وقد كنت في عزل صحي في المنزل بعيداً عن المناسبات الاجتماعية واحتكاكي مع الاخرين عند الضرورة وبارتداء الكمامة".


وأضاف :"وبحول الله سوف أقضي ١٤ يوم بالعزل الصحي في المجمع الطبي في الدمام".


وتابع :"نصيحة: اتبعوا التعليمات ..{إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم}".

عاجل.. إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا
عاجل.. إصابة نائب رئيس الاتفاق السعودي بفيروس كورونا
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