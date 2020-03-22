روسيا تنشئ أول خريطة ثلاثية الأبعاد للقمر

أعلن رئيس معهد أبحاث الفضاء الروسي، أناتولي بتروكوفيتش، اليوم الأحد، أن روسيا تخطط لإنشاء أول خريطة طبوغرافية ثلاثية الأبعاد للقمر وستحدد الموقع الذي سيهبط فيه رواد الفضاء في البلاد.

أعلن رئيس معهد أبحاث الفضاء الروسي، أناتولي بتروكوفيتش، اليوم الأحد، أن روسيا تخطط لإنشاء أول خريطة طبوغرافية ثلاثية الأبعاد للقمر وستحدد الموقع الذي سيهبط فيه رواد الفضاء في البلاد.

وقال الباحث: "بعد عمل الأقمار الصناعية الأمريكية، لدينا خرائط لطائرة القمر، ولكن هنا، باستخدام معالجة الاستريو وتحليل الضوء، سوف نحصل على خريطة ارتفاع عالمية للقمر بأكمله بدقة عالية"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال الباحث: "بعد عمل الأقمار الصناعية الأمريكية، لدينا خرائط لطائرة القمر، ولكن هنا، باستخدام معالجة الاستريو وتحليل الضوء، سوف نحصل على خريطة ارتفاع عالمية للقمر بأكمله بدقة عالية"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".