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روسيا تنشئ أول خريطة ثلاثية الأبعاد للقمر

الأحد 22/مارس/2020 - 10:21 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن رئيس معهد أبحاث الفضاء الروسي، أناتولي بتروكوفيتش، اليوم الأحد، أن روسيا تخطط لإنشاء أول خريطة طبوغرافية ثلاثية الأبعاد للقمر وستحدد الموقع الذي سيهبط فيه رواد الفضاء في البلاد.

وقال الباحث: "بعد عمل الأقمار الصناعية الأمريكية، لدينا خرائط لطائرة القمر، ولكن هنا، باستخدام معالجة الاستريو وتحليل الضوء، سوف نحصل على خريطة ارتفاع عالمية للقمر بأكمله بدقة عالية"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ووفقا له، فإن الخريطة ستساعد في البحث في الهياكل الجيولوجية للقمر الصناعي للأرض وستوفر بيانات الملاحة لأجهزة فضائية أخرى. من المقرر إطلاق المهمة، التي تهدف إلى إرسال وحدة هبوط إلى القمر، في عام 2024.

قال علماء روس سابقًا إن روسيا ستطلق مركبة فضائية إلى القمر في أكتوبر 2021 - لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

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