رومانيا تؤكد أول وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في رومانيا، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.





وخضع رئيس وزراء رومانيا المؤقت لودوفيك أوربان، يوم الجمعة الماضي، للحجر الصحي بعد اتصاله بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأصيب عدد من المسؤولين حول العالم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من بينهم وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون، وزوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ودبلوماسية فلبينية بالأمم المتحدة، فيما واصل الفيروس انحساره في الصين وكوريا الجنوبية اللتين أعلنتا أدنى معدل إصابة يومية بكورونا.