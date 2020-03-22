سعد سمير: إقصاء صن دوانز من دوري الأبطال يمنحنا الثقة والأهلي اعتاد على الضغوطات

قال سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن إقصاء فريق مثل صن دوانز الجنوب إفريقي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يؤكد قوة الفريق الأحمر.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الأهلي يسير بشكل جيد للغاية في بطولة إفريقيا ، ونجح في إخراج منافس قوي مثل صن دوانز الجنوب إفريقي".



وتابع :"إخراج فريق قوي مثل صن دوانز يمنح اللاعبين الثقة، وإقصاءه يؤكد قدرات الأهلي بأنه أقوى الفرق في إفريقيا حاليا".



وعن إمكانية مقابلة الزمالك في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا قال :" لا نهتم بمن سنواجه في المباراة النهائية، وفي حالة مواجهة الفريق الأبيض سيكون هناك استعداد جيد لهذه المباراة، فهو لقاء له حسابات أخرى".



وأتم :"الأهلي اعتاد على ضغوطات المباريات سواء محلية أو إفريقية".