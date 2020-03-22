مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

يبدوا أن ما عرفه العالم عن اقتصار أعراض كورونا فقط على ارتفاع درجات الحرارة والسعال الجاف والصداع، أصبح غير صحيح بعدما أعلن الأطباء وجود أعراض جديدة تميز المرض.





يقول الطبيب الاستشاري البريطاني، المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، نيرمال كومار، في تصريحات صحفية لقناة "سكاي نيوز": إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعد مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف "كومار" أن "المريض الذي يعاني من فقدان حاستي الشم والتذوق، قد يكون مصابا أيضا بفيروس كوفيد 19".





وتابع أنه "قد لا تظهر على المريض بالضرورة أعراض السعال والحمى، لذلك يجب على من يشعرون بفقدان حاستي الشم والتذوق اللجوء إلى العزل الذاتي".





واختتم قائلا: "هذا دليل جديد على الإصابة بفيروس كورونا".





وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 310 آلاف.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وصل إلى 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".





ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 266073 شخصا حول العالم، وبلغ عدد الإصابات في أوروبا 128541 شخصا، وتم الإبلاغ عن 11184 حالة وفاة في العالم".





وكشفت المنظمة أنه "تم تسجيل 32 ألف حالة إصابة بكورونا و1344 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.





وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.





وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد قال يوم أمس الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة، وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص، وإن النجاحات في مكافحة الفيروس بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء".



