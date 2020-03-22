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بهذه الطريقة طلب رامي صبري من متابعيه البقاء في المنزل

الأحد 22/مارس/2020 - 10:22 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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استعان الفنان رامي صبري، بأحد كوبليهات أغنيته الجديدة "حياتي مش تمام"، قائلًا:"انا خاصمت الشوارع اللي ماشيين فيها عشن ارتاح من الآلام يا جماعة متنزلوش"، واستعان بهذا الكوبلية لمطالبة جمهوره بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

شارك رامي، جمهوره مقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو وهو يغني هذا الكوبلية.

يذكر أن آخر أعمال رامي صبري، اغنية "حياتي مش تمام"، الذي طرحها في خلال شهر فبراير، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع جلال حمداوي.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا فيروس كورونا

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