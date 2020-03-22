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تريزيجيه يرد على رحيله عن أستون فيلا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:20 ص
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بوابة الفجر
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أكَّد محمود حسن "تريزيجيه" جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، أنه لا يفكر في الرحيل عن ناديه، خلال الفترة الحالية.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت: "لا أفكر في هذا الأمر بالوقت الحالي. أنا أركز مع فريقي حاليا ومرتبط بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة".

وأضاف: "أتدرب حاليًا في المنزل، ومن المفترض أن نعود للتدريبات الجماعية في أستون فيلا الأسبوع المقبل".

يذكر أن تريزيجيه، لاعب الأهلي المصري السابق، انضم لأستون فيلا، الصيف الماضي من قاسم باشا التركي.

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