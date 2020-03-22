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"ده نصيحة".. أغنية جديدة تجمع بين إيهاب توفيق ومحمد قماح

الأحد 22/مارس/2020 - 10:20 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية تحمل اسم "ده نصيحة"، وهى من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد قماح، وتوزيع مادو، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب.

وفي سياق آخر،يتعاون إيهاب توفيق مع الشاعر مودي نبيل بأغنيتين تنتمي لطابع الدراما والمقسوم، وهم من ألحان وتوزيع فارس فهمي، والأغنية الثالثة من كلمات عادل السيد، وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغانى خلال الأيام المقبلة.


يشار أن إيهاب توفيق تعاون من قبل مع فارس فهمي في الدويتو الذي قدمه مع المطرب الشعبي أحمد شيبة بأغنية تحمل اسم "عشمي في ربنا"، وهي من كلمات رضا المصري، توزيع زيزو، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج ياسر عصام.


والجدير بالذكر أن إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "أبويا وأمي" وهي من كلمات رضا المصري، الحان وتوزيع فارس فهمي، هندسة صوتية مصطفى رؤوف.
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