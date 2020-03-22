عاجل.. الجزائر تعلن الدخول في المرحلة الثالثة من تفشي كورونا

أفادت صحيفة "البلاد" الجزائرية، اليوم الأحد، بدخول البلاد إلى المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد.



ونقلت الصحيفة الجزائرية، عن وزير الصحة عبد الرحمن بوزيد، قوله إن حصيلة المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بصورة كبيرة.



وأضاف: "الجزائر دخلت فعليا في المستوى الثالث من تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل حالات الإصابة في أكثر من 17 ولاية"



وتابع الوزير الجزائري: "أما عن إعلان "الحجر الصحي" العام، "رئيس الجمهورية وحده هو المخول له بالإعلان عن الحجر الصحي العام".



وأكد بوزيد قائلا "الوضع الحالي يبعث على التخوف والقلق".



ورد وزير الصحة الجزائري، على سؤال بشأن رقم الإصابات بفيروس كورونا، قائلًا إنه ليس مخولا له بالكشف عن الأرقام، فلجنة متابعة وباء كورونا وحدها هي المخولة بالتصريح حول الأرقام الرسمية.



وأشار وزير الصحة الجزائري، إلى أن لجنة متابعة وباء كورونا ستصدر بشكل يومي على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر بيانا تشرح فيه تطورات فيروس كورونا في الجزائر وتعلن الأرقام الرسمية.



وكانت الجزائر، سجلت حتى الآن 139 إصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، 65 حالة تعافت من الفيروس، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.



