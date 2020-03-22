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في ظل انتشار الكورونا.. نصائح لبيئة عمل هادئة بالمنزل أثناء وجود الأطفال

الأحد 22/مارس/2020 - 10:03 ص
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بوابة الفجر
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في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، نقدم مجموعة من النصائح عند عمل المراة في المنزل والرجل أيضا في ظل وجود أطفال، حيث أن هذه المهمة تكون في غالبية الأحيان في غاية الصعوبة.

ومن أجل انتاج الكثير من العمل في المنزل، نقدم مجموعة من النصائح تساعد العاملين من المنزل على تنفيذ مهمتهم بنجاح فى وجود أطفالهم، وهى كالتالى:
 
قالت إيلانا بيناتار، معالجة الأطفال فى مركز لوتس بوينت ويلنيس الأمريكى، إنه يجب أن يتحدث الأباء مع الأطفال  بشأن الأوضاع الحالية مع مراعاة المستوى المناسب لعمر الأبناء، وعليهم شرح ما يحدث ببساطة لكي تصل المعلومة للأطفال بكل سهولة.

وعلى الأباء شغل وقت الأطفال في فترة العمل في المنزل من خلال التلوين والألعاب المناسبة لسنهم أو مكوثهم أمام التلفاز لفترة العمل.
  
قالت كاتى بيريز، مديرة البرامج فى شركة "إكس بوكس" فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إنه من الأفضل عمل توازن بين الترفيه والتعليم، أى تنظيم مجموعة من الأنشطة على مدار اليوم تحت مسميات مختلفة، وتنيم وقت لهم. 
 
وأكدت نيكول كومبر، أستاذة الإدارة والتنظيم فى كلية روبرت إتش سميث للأعمال بجامعة ميريلاند، أنه لا توجد أى ميزة مهنية فى التظاهر أمام زملاء العمل بأن الأمور فى المنزل طبيعية للغاية، وعليهم المصارحة بوضعهم الحالي أثناء وجود أطفال.
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كورونا فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا تفشي الفيروس

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