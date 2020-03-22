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تراجع مؤشر سوق البحرين بمستهل التعاملات بنسبة 0.24%

الأحد 22/مارس/2020 - 10:11 ص
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بوابة الفجر
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسرا 3.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1405.18 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.4 مليون سهم بقيمة 107.1 ألف دينار.
 
وقاد الهبوط ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 11.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.53%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.48% بضغوط هبوط سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.88%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.36% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.
 
 
 

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