الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة

وتابعت: "يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بجانب نشاط الرياح على أغلب المناطق، ما يزيد الأحساس بالبرودة".

وأشارت أنه بداية من اليوم الأحد، ستظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو أكثر برودة خلال فترات الليل.

وأشارت أنه بداية من اليوم الأحد، ستظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو أكثر برودة خلال فترات الليل.

وأكدت: أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع يوم الاثنين، لتسجل على القاهرة 29 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة.





وأوضحت: أن فصل الربيع، يشهد ظواهر جوية حادة وسريعة، فيمكن يوم ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، واليوم الثاني تنخفض بمعدلات كبيرة أيضًا، مشيرة إلى أن أعلى درجات الحرارة خلال العام تسجل في فصل الربيع.





وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض بسيط في درجات حرارة الطقس، مناشدة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لعدم ضعف جهاز المناعي، ومن هنا ورد سؤال في أذهان المواطنين مفاداه "هل يزيد انتشار فيروس كورونا في ظل انخفاض درجة حرارة الطقس؟".





وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن فيروس كورونا لا يتأثر في ارتفاع أو انخفاض حرارة الطقس، فهذا النوع من الفيروسات يتعايش في العديد من البلاد سواء كان طقسها جاف أو بارد أو حار، انتشر في الإمارات والسعودية فهي بلاد طقسها حار، وأيضا في أوربا بالرغم من طقسها البارد.





وللحفاظ على أنفسنا من فيروس كورونا، هناك بعض الإجراءات الوقائية التي ينصح بالقيام بها للحفاظ على صحتك وتقليل فرص الإصابة بالفيروس كورونا، ومنها:





-غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.



