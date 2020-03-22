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"لو مضطر تنزل الشغل".. نصائح اتبعها عند العودة إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:58 ص
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بوابة الفجر
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احمي نفسك من فيروس كورونا باتباع التعاليم البسيطة عند عودتك إلى المنزل حال خروجك فجأة لقضاء شيئ مهم خارج المنزل، ووفقا لما كشفته وزارة الصحة والسكان نقدم عددًا من النصائح والإرشادات للمواطنين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومن النصائح التي يجب اتباعها عند العودة إلى المنزل، يجب أن تقوم بـ 10 إجراءات لحمايتك وحماية المقربين منك، كالتالي:-

- خلع الحذاء خارج المنزل.

- خلع الملابس ووضعها جانبًا، وغسلها لوحدها بحرارة 60 إلى 70 درجة مئوية.

- غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20-30 ثانية.

- غسل الوجه بالماء والصابون.

- التخلص من الكمامات والجوانتيات بطريقة آمنة فور خلعها.

- وضع الأكياس الشرائية لفترة، ومن ثم ترتيبها والاستمرار بغسل اليدين.

- غسل المعلبات بالماء والصابون.

- غسل الخضروات والفواكه بالماء الجاري، أو ماء وخل، ثم تجفيفها.

- الاستمرار بمسح الأسطح وتعقيمها.

- تعقيم وتنظيف الهواتف الخلوية باستمرار
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وقاية من كورونا فيروس كورونا غسل اليدين بالماء والصابون صحة عالمية

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