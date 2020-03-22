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تركيا تعلن توقف 85 % من طائراتها على خلفية تفشي فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 10:00 ص
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الخطوط الجوية التركية
الخطوط الجوية التركية
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أعلنت الخطوط الجوية التركية، صباح اليوم الأحد، توقف 85 % من طائراتها على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية. 

وفرضت السلطات التركية، حظر تجوال على كبار السن، وحظرت على المطاعم تقديم أطعمة داخلها في تشديد لإجراءات احتزازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع زيادة عدد الوفيات لأكثر من الضعف.

وكشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 947حالة"، موضحًا أنه "تم إجراء 2953 فحصًا في المجمل خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفًا "نحذر المسنين، مخاطر الوفاة تزداد مع التقدم في السن".
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فيروس كورونا تفشي الفيروس تركيا الخطوط الجوية التركية إجراءات احتزازية

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