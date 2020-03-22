تركيا تعلن توقف 85 % من طائراتها على خلفية تفشي فيروس كورونا

أعلنت الخطوط الجوية التركية، صباح اليوم الأحد، توقف 85 % من طائراتها على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.





وفرضت السلطات التركية، حظر تجوال على كبار السن، وحظرت على المطاعم تقديم أطعمة داخلها في تشديد لإجراءات احتزازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع زيادة عدد الوفيات لأكثر من الضعف.



