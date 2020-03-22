تراجع المؤشر العام لسوق دبى بنسبة 1.42% في بداية تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.42% خاسرا 25.84 نقطة ليصل إلى مستوى 1793.40 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 164.8 مليون سهم محققة ما قيمته 78.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1208 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 3.72%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.19%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%.



