Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الأسماك اليوم الأحد 22-3-2020 في سوق العبور

الأحد 22/مارس/2020 - 09:41 ص
Advertisements
اسعار الاسماك اليوم
اسعار الاسماك اليوم
Advertisements
استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 22- 3-2020  في سوق العبور، حيث سجل سعر  سمك البلطى "1" ليتراوح بين21 – 23  مقابل 22– 26جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 19 – 21 مقابل  20-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و انخفض  سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 40 – 170 مقابل 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها .

كما استقر سعر البورى بين 32- 50جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.


وسجل  سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها ، وسمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها ، 90 جنيها للدنيس ، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة ، والسردين 27 – 33 جنيها .


Advertisements

أخبار تهمك

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ ساعة و 18 دقيقة

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 15 ساعة

فى حال رحيله.. بدلاء محتملين لرمضان صبحي فى الأهلي

منذ أقل من ساعة

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

منذ أقل من ساعة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 16 ساعة

الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

منذ 43 دقيقة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 20 ساعة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:28 ص

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

04:09 ص

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

07:45 ص

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

09:08 ص

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status