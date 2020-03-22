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خوفًا من الكورونا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يرتديان الكمامات الطبية

الأحد 22/مارس/2020 - 09:36 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان أحمد فهمي صورة لة مع زوجتة الفنانة هنا الزاهد والكلب وكانو يرتدون جميعاً ماسكات "كمامات طبية" حتي الكلب وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

ظهر" فهمي" وهو يقف لجوار" هنا " مرتديان  ماسكات وقاية خوفاً من فيرس" كورونا " والغريب أنه كان يحمل كلباً وكان الكلب أيضاً يرتدي كمامة طبية.

قام فهمي بالتعليق علي الصورة قائلاَ " اقعدو في البيت" علي الجانب الآخر جائت تعليقات الجمهور فيها الكثير من الضحك والاستغراب لموقف "فهمي" حيث جائت أبرز التعليقات من الفنانة أيتن عامر حيث علقت "فهمي انتم أصلاً شكلكم خارجين، وعلقت أيضا الفنانة أسماء سريف منير قائلة مش ممكن، وعلق أحد المتابعين الحيواناا دي يفهمي اللي فيها نسبة إنتشار الفيروس وسرغان ما قام فهمي بالرد قائلاً" الحيوانات ما بتنقلش الفيرس

يذكر أنة بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا "كوفيد – 19" عالميًا، اتخذ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عددًا من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، فى ضوء معايير منظمة الصحة العالمية حفاظًا على سلامة أعضاء مجلس النواب والعاملين الإداريين والمحررين البرلمانيين.

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