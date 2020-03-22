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ارتفاع قياسي في عدد المصابين بكورونا بتايلاند

الأحد 22/مارس/2020 - 09:38 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في تايلاند، اليوم الأحد، أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منذ بدء تفشي الفيروس، حيث سجلت 188 إصابة جديدة.

 

وبحسب وزارة الصحة التايلاندية، بلغ عدد المصابين في البلاد 599 مصابا منذ بداية تفشي الوباء، وسجلنا اليوم 188 إصابة جديدة.

 

وقالت الصحة التايلاندية، إن الإصابات الجديدة مرتبطة بشكل أساسي بالمجموعة التي أصيبت أثناء زيارتها ملعب الملاكمة التايلاندي "لومفيني رامينترا" وحانتين في العاصمة بانكوك.

 

وأشارت تايلاند، إلى أن أغلب المصابين الجدد هم شباب تجاهلوا توصيات وزارة الصحة التي دعت فيها إلى تجنب الأماكن المكتظة والمغلقة.

 

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