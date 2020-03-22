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بعد تأجيل كورونا.. مواعيد عودة الدوري الإسباني

الأحد 22/مارس/2020 - 09:29 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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ضرب فيروس كورونا المستجد كرة القدم الإسبانية في مقتل بعد قرار رابطة الليجا تأجيل مباريات المسابقة المحلية لحين السيطرة على تقشي الوباء القاتل.


تأجيل مباريات الدوري الإسباني

وكانت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم قد أعلنت تأجيل مباريات الليجا الإسبانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا خاصةً بعد إعلان ريال مدريد إصابة لاعب السلة بالوباء القاتل وهوا ما دفع مسئولوي البطولة لأخذ كافة قرارات الاتحاد الدولي الذي أوصى بإيقاف جميع الأحداث الرياضية بشكل مؤقت.


مواعيد عودة الدوري الإسباني

ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام مقترحات رابطة الدوري الاسباني لعودة البطولة الأقوى في العالم بعد فترة غياب دامت لأكثر من أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد وحصده العديد من الأرواح لاسيما وفاة لورينزو سانز، رئيس ريال مدريد الأسبق بسبب إصابته بالوباء القاتل وإليكم توقيقات عودة الليجا:-


- الموعد الأول

الموعد الأول ذهب لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني بالدرجة الأولى والثانية بدايةً من 23 أبريل إذا سارت الأمور بطريقة إيجابية داخل إسبانيا وتم القضاء على الفيروس المميت كورونا.


- الموعد الثاني

أما الموعد الثاني، فهو هو عودة الدوري الإسباني بعد شهر ونصف من الآن بدايةً من 2 مايو المقبل.


- الموعد الثالث

الموعد الثالث لعودة بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم سيكون في الرابع عشر من مايو أي بعد شهرين كاملين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.


- الموعد الأخير

الموعد الأخير سيكون استئناف بطولة الدوري الإسباني بعد 14 مايو إذا ما استمرت حالات الطوارئ في اسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، على أن تختتم البطولة خلال شهرين أو شهر ونصف، علماً أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حدد 30 يونيو القادم كموعدٍ لإنهاء الموسم في جميع الدوريات بالقارة العجوز.
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