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الأمر مرعب.. زينة تنصح جمهورها بعدم الخروج من المنزل

الأحد 22/مارس/2020 - 09:25 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص في "إنستجرام" مقطع فيديو تعتذر فيه عن حديثها الذي صرّحت به حول فيروس كورونا واتهمها بسببه الكثير من الجمهور بالاستهانة والاستهتار بالمرض، فأكدت في الفيديو الجديد أنها لم تكن مستهينة أو مستهترة بخطر فيروس كورونا.

وقالت إنها تعتذر عن الفيديو موضحة أنها كانت خائفة إلى درجة الرعب، على نفسها وأمها وابنيها، لكن أصحابها نصحوها بأن لا تنقل خوفها للناس.

ودعت زينة متابعيها للبقاء في البيوت إلى أن يتخطى العالم كله هذه المحنة، وليس فقط مصر والعالم العربي.

من ناحية أخرى تواصل زينة تصوير مشاهدها في مسلسل "جمع سالم"، حيث تجمعها بعض المشاهد في ملجأ أيتام بينها وبين أبطال المسلسل، ويستمر التصوير لمدة يومين ينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير، حيث وضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقي قبل حلول رمضان غير كاف لإنهاء المسلسل بأكمله، إلا أن الازمة التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية قد تؤثر على العمل ولا يلحق العرض في رمضان، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة “التبني”، والعلاقات الأسرية

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