Advertisements
Advertisements
Advertisements

درجة الحرارة تصل لـ 33.. الأرصاد تكشف مفاجأت في طقس الـ3 أيام المقبلة

الأحد 22/مارس/2020 - 09:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة.

وأضافت شاكر، أنه بداية من اليوم الأحد سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتسجل على القاهرة 21 درجة والسواحل الشمالية 21 درجة أيضًا، بالتزامن مع بدايات فصل الربيع.

وعن فرص سقوط أمطار، فاكدت أن الأمطار ستكون  خفيفة اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بجانب نشاط الرياح على أغلب المناطق، ما يزيد الأحساس بالبرودة".

وأشارت إلى أنه بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، ستظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو أكثر برودة خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع يوم الاثنين، لتسجل على القاهرة 29 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة.

ومن المفترض أن فصل الربيع، يشهد ظواهر جوية حادة وسريعة، فيمكن ليوم ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، واليوم الثاني تنخفض بمعدلات كبيرة أيضًا.

وأعلنت  وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد أن أعلى درجات الحرارة خلال العام تسجل في فصل الربيع.
Advertisements

أخبار تهمك

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 22 دقيقة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 15 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 14 ساعة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فى حال رحيله.. بدلاء محتملين لرمضان صبحي فى الأهلي

منذ ساعة

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

منذ ساعة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

منذ ساعة الا ربع

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:28 ص

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

04:09 ص

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

07:45 ص

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

09:08 ص

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status