عُمان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا



سجلت وزارة الصحة في عمان، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" لمواطنين مرتبطين بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج.



ووقالت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع تويتر: "بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 55 حالة، وارتفاع حالات التشافي إلى 17 حالة".



وفي وقت سابق، أعلن وزیر الصحة الكویتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 3 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد "كوفید-19"، ھم مواطن ومواطنة كویتیان، والثالثة مقیمة إسبانیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.



