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عُمان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:23 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سجلت وزارة الصحة في عمان، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19" لمواطنين مرتبطين بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج.

ووقالت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عبر حسابها على موقع تويتر: "بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 55 حالة، وارتفاع حالات التشافي إلى 17 حالة".

وفي وقت سابق، أعلن وزیر الصحة الكویتي، الشیخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 3 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد "كوفید-19"، ھم مواطن ومواطنة كویتیان، والثالثة مقیمة إسبانیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.

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