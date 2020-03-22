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ليفاندوفسكي وزوجته يشاركان في مبادرة مكافحة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:22 ص
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بوابة الفجر
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أعلن مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، وزوجته آنا، أنهما سيتبرعان بمليون يورو لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

سيوجه الهداف البولندي الأموال لصندوق خصصه لاعبو بايرن واسموه "سنركل فيروس كورونا" بهدف المساعدة على التخفيف من آثار المرض.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "كلنا نعي الوضع الصعب الذي يحيط بنا، اليوم جميعنا نلعب في فريق واحد، فلنكن أقوياء في هذا النزال ونحن متحدون، إذا كان بإمكاننا مساعدة أحد بطريقة آمنة فلنفعل، قررنا التبرع بمليون يورو لمحاربة فيروس كورونا".

وأضاف: "هذا الوضع يؤثر علينا جميعاً، فلنكن مسؤولين، نأمل عودة الأمور إلى طبيعتها سريعاً، على الجميع أن يتحد وأن نتضامن مع بعضنا البعض، وأن نلعب سوياً في نفس الفريق".

وانضم ليفا وزوجته آنا إلى زميليه بالفريق ليون غوريتزكا، وجوشوا كيميش، اللذان تبرعا أيضاً بمليون يورو لمكافحة كورونا.

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