أسعار اللحوم اليوم الأحد 22-3-2020 في السوق المحلي





استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 22-3-2020 في السوق المحلى، وذلك بعد تباينها في عدد من الأسواق والمحافظات نتيجة لتكالب بعض المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع ومنها اللحوم الأمر الذي أثر على أـسعار اللحوم وسبب ارتفاع بعض أصنافها.





أسعار اللحوم اليوم الأحد 22-3-2020





تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو

سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.

سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات

سعر السجق من 110-125 جنيها.

سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.

سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.









أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية





أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة مستقرة بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بسبب زيادة المعروض في الأسواق من العروض وذلك يرجع إلى فضل زيادة الإنتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من أجل خفض الأسعار في الأسواق.





وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار كيلو اللحوم السوداني الطازجة تطرح بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها وذلك في إطار تخفيف العبء على المواطنين.







