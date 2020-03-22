Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

الأحد 22/مارس/2020 - 09:21 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
كلف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتور أسامة طلعت، أستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار- جامعة القاهرة، لشغل منصب رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار بطريقة الإعارة لمدة عام واحد، خلفًا للدكتور جمال مصطفى.
وكلف مصطفى بأعمال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وجاء القرار في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات من أبناءها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية، وكذلك الاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة، وسعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت بدء عملية التطهير الشامل لكل المواقع والمتاحف الأثرية بأنحاء الجمهورية، والتي تتم وفقًا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم جميع الأسطح بمناطق الخدمات السياحية للزائرين والمداخل والمخارج الخاصة بالمنطقة وشباك التذاكر والممرات والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، بالإضافة إلى توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على جميع العاملين.

واتخذ المجلس الأعلى للآثار اليوم، قرارًا بغلق المتاحف والمناطق الأثرية في كافة أنحاء الجمهورية أمام الزيارة وذلك في إطار مقامة والحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

كانت وزارة السياحة والآثار قد شددت على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

وأطلقت الوزراة حملة توعية، إذ قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

تأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار رئيس قطاع الاثار الاسلامية جمال مصطفى اسامة طلعت

أخبار تهمك

عاجل.. "العناني" يكلف رئيسًا جديدًا لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية

منذ ساعة الا ربع

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 16 ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تجنبوا هذا الأمر.. متعافٍ من كورونا بدمياط يوجه رسالة للمواطنين

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 20 ساعة

فى حال رحيله.. بدلاء محتملين لرمضان صبحي فى الأهلي

منذ ساعة

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 14 ساعة

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

منذ ساعة

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 6 ساعات

الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

غدا.. الأوقاف والآثار تفتتحان مسجد العباسي في بورسعيد (صور)

اليوم.. وزيرا الأوقاف والآثار يفتتحان جامع العباسي ببورسعيد بعد ترميمه

وزيرا الآثار والأوقاف يتفقدان مسجد الفتح الملكي تمهيدًا لافتتاحه

بعد تكريمات "يوم الوفاء".. انطلاق أعياد الأثريين اليوم

تأكيدا لما نشرته الفجر.. وزيري يعتمد حركة تنقلات بالآثار الإسلامية

وزير السياحة والآثار يوجه بتطوير مغارة دير جبل الطير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:28 ص

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

04:09 ص

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

07:45 ص

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

09:08 ص

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status