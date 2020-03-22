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فى حال رحيله.. بدلاء محتملين لرمضان صبحي فى الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 09:08 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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مازال موقف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي لم يتحدد بعد من إستعارته مرة أخري للعب فى صفوف القلعة الحمراء أم سيعود مرة أخري لفريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خاصة وأن اللاعب مُعار للنادي الأهلي حتي نهاية الموسم الحالي.



ويحاول النادي الأهلي بقاء اللاعب خلال الفترة القادمة فى الفريق والتوصل لإتفاق مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لإستعارة اللاعب أو شراءه خاصة أنه أحد اللاعبين الأساسيين فى تشكيل المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر.



ولكن فى حال رحيل رمضان صبحي ما هي البدائل للنادي الأهلي :

يُعد محمد شريف لاعب الفريق والمُعار لصفوف نادي إنبي وهداف الفريق البترولي هو احد أهم الأسماء الذى من المرجح عودته من جديد خاصة أن اللاعب يًقدم مستويات مميزة مع إنبي بعدما تم إعارته قبل بداية الموسم.



وأيضًا إعطاء فرصة للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا والذى لم يشارك بصفة مستمرة مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وأيضًا تم إيقافه خلال بطولة الدوري المصري لمدة 10 مباريات على خلفية أحداث السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم يوم 20 فبراير الماضي، مما جعل اللاعب لم يشارك إفريقيًا تحت قيادة فايلر.
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