فى حال رحيله.. بدلاء محتملين لرمضان صبحي فى الأهلي







مازال موقف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي لم يتحدد بعد من إستعارته مرة أخري للعب فى صفوف القلعة الحمراء أم سيعود مرة أخري لفريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خاصة وأن اللاعب مُعار للنادي الأهلي حتي نهاية الموسم الحالي.









ويحاول النادي الأهلي بقاء اللاعب خلال الفترة القادمة فى الفريق والتوصل لإتفاق مع هيدرسفيلد تاون الإنجليزي لإستعارة اللاعب أو شراءه خاصة أنه أحد اللاعبين الأساسيين فى تشكيل المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر.









ولكن فى حال رحيل رمضان صبحي ما هي البدائل للنادي الأهلي :



يُعد محمد شريف لاعب الفريق والمُعار لصفوف نادي إنبي وهداف الفريق البترولي هو احد أهم الأسماء الذى من المرجح عودته من جديد خاصة أن اللاعب يًقدم مستويات مميزة مع إنبي بعدما تم إعارته قبل بداية الموسم.



