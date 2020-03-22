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هل يزيد انتشار فيروس كورونا في ظل انخفاض درجة حرارة الطقس؟

الأحد 22/مارس/2020 - 09:03 ص
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بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية من انخفاض بسيط في درجات حرارة الطقس، مناشدة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لعدم  ضعف جهاز المناعي، ومن هنا ورد سؤال في أذهان المواطنين مفاداه "هل يزيد انتشار فيروس كورونا في ظل انخفاض درجة حرارة الطقس؟"

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن فيروس كورونا لا يتأثر في ارتفاع أو انخفاض حرارة الطقس، فهذا النوع من الفيروسات يتعايش في العديد من البلاد سواء كان طقسها جاف أو بارد أو حار، انتشر في الإمارات والسعودية فهي بلاد طقسها حار، وأيضا في أوربا بالرغم من طقسها البارد.

وللحفاظ على أنفسنا من فيروس كورونا، هناك بعض الإجراءات الوقائية التي ينصح بالقيام بها للحفاظ علي صحتك وتقليل فرص الإصابة بالفيروس كورونا، ومنها:

-غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

-استخدام مواد التعقيم الموصي بها كالكلور والكحل.

-تغطية الفم والأنف بالكمامات أو بالمناديل الورقية، ثم الإلقاء بها في القمامة فور الرجوع  إلى المنزل.

-تجنب حك العين أو الأنف أو الفم قبل تنظيف اليدين.

-تجنب المخالطة القريبة بالأشخاص الذين يعانون من العدوى التنفسية.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا درجة حرارة الاشخاص حالة الطقس الارصاد جوية الاجراءات الوقائية

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