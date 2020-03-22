" جوكر " تليفونات بنى سويف فى حوار لـ "لفجر الرياضي": نسعى للمحترفين وتوقف الدورى أمر طبيعي





تألق بشكل متميز بصفوف تليفونات بنى سويف وفرض أسمه ضمن أبرز لاعبي مجموعة الصعيد بالقسم الثاني، وخلال مسيرة حافلة مع الاندية مثل سيراميكا والاسيوطى والواسطى وغيرها أصبح أحمد فتحي أحد الركائز الاساسية لتلك الفرق.



إلتقى "الفجر الرياضي" مع لاعب الفريق السويفى للتعرّف منه على العديد من الأمور حول دورى القسم الثانى وفريق التليفونات، ومسيرتة في الملاعب خلال السطور التالية :



- فى البداية حدثنا عن بدايتك الكروية ؟



بدايتى مع كرة القدم بدأت في صفوف نادى الشبان المسلمين ببني سويف بفريق

" 15 سنه " عن طريق المدربان محمد بومبه وعامر محمد ، وبعدها انتقلت لصفوف نادي بني سويف لمدة موسم تحت قيادة ميشيل فؤاد المدير الفنى حينها ومن ثم انتقلت لصفوف نادي أهناسيا بقياده حامد موسي , ويمكن القول بأن اهناسيا كانت بوابتي للعب بتليفونات بنى سويف مع صالح مصطفى الاب الروحي وصاحب الفضل عليّ .



- ماهى كواليس انتقالك للتليفونات ؟



توجد قصه طريفه لانتقالي لتليفونات بنى سويف من نادي اهناسيا حيث انتقلت ولاعب اخر بمبلغ 800 جنية وخمس كرات قدم بمعدل 400 جنيه لكل لاعب , وأبلغني ايمن جاب الله مدير قطاع الناشئين بهذا الامر مع أحمد شعبان وصعدت مع الفريق الاول عده مرات بقيادة محمد صلاح بعد اول موسم لي في التليفونات .



- لماذا لم تستكمل مشوارك بصفوف التليفونات ؟



تم ابلاغي عندما صعد الفريق للممتاز بوجودي ضمن الفريق للمشاركة بالدوري الممتاز وسرعان ما تقرر الإستغناء عني لاسباب فنية قد قررها حمزة الجمل المدير الفني للتليفونات في تلك الفترة .



- حدثنا عن مشوارك الكروى بعد رحيلك عن الفريق السويفى ؟



انتقلت لصفوف سيراميكا لمدة موسمين ونصف مع المدرب أسامة يوسف، ثم موسمين ونصف بصفوف الواسطي الذي سيظل أفضل الاندية لما تحقق من الانجازات رغم الظروف المادية الصعبة، ورغم ذلك تألقنا بشكل لافت للنظر وصعدنا لدوره الترقي عن جداره وكنا قاب قوسين أو أدني من الصعود مع ابوالعنين شحاته الذي اعاد اكتشافي برفقة المدرب سيد عامر وتم تغيير مركزي من وسط ملعب مدافع الي وسط ملعب مهاجم ليتم اختياري بواسطة عماد النحاس للعب بنادى أسوان ولم تكتمل الصفقه لاسباب مالية ثم انتقلت لنادي الاسيوطي سبورت وصعدنا للممتاز وبعدها انتقلت لصفوف بلدية المحلة ثم العوده لبيتي تليفونات بني سويف .



- ما هو تقييمك لتجربتك الحالية بصفوف تليفونات بنى سويف وكيف ترى الاختلاف بين الاندية الشعبية والشركات ؟



تجربه ناجحة واستفدت منها لصورة كبيرة خلال خمس مواسم، وفى في ظل عدم وجود الجمهور لايوجد أختلاف بين الانديه الشعبية واندية الشركات .



تليفونات بني سويف فريق له باع بالصعيد ولولا بعض الامور البسيطة بالموسم الماضى لكنا الاقرب بالصعود وبالموسم الماضى كنا الافضل من حيث النتائج ولكن الموسم الحالي يوجد الاداء ولكن التوفيق حال بيننا وبين النتائج فقد واجهنا سوء توفيق كبير باغلب المباريات وكنا الاقرب للفوز بها ولكن يحدث العكس , وقريبا سيتواجد تليفونات بنى سويف بالممتاز باذن الله لما تمتلكه الادارة من خبرة وحسن اختيار اللاعبين .



- ما هو سر اطلاق البعض لقب " الجوكر " ومن هم الللاعبين والمدربين المقربين لك ؟



مركزي الاصلي هو اللعب بوسط الملعب ولكن منذ ان تم تغييره بواسطة ابو العنين شحاته بصفوف بالواسطي لقيامى بالمشاركة بجميع المراكز باستثناء حراسه المرمي ومن ثم تم اطلاق كلمه الجوكر وافضل حاليا المشاركة بمركز الظهير الايمن , اقرب اللاعبين لي حاليا جميع اللاعبين اصدقائي واخواتي وعلي مسافه واحدة من الجميع وتربطنا علاقات قويه بكل حب واحترام كذلك المدربين ابوالعنين شحاته وسيد عامر .



- هل تلقيت عروض للانتقال لصفوف أحد الاندية بالفترة الماضية ؟



بالطبع كان اخر تلك العروض في يناير عن طريق مسوؤلى نادى البنك الاهلي ولكن رغية ادارة النادي والمدير الفني حالت دون انتقالي ومن جانبي تم احترام رغبتهم ببقائي في النادي ويعد هذا الموسم الاخير في عقدي ومن بعدها الانتقال الحر لاي نادي اخر .



- كيف ترى توقف المسابقة حاليا ؟



الجميع مع المواطن واتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائيه وهو الامر الصحيح بلا شك والاسبيع القليلة القادة ستحدد بشكل كبير الفصل فى استكمال بطولة الدوري من عدمه، بمعني في حالة لاقدر الله زياده اعداد المصابين بالفيروس سيتم الغاء الدوري ولكن في حاله عدم زياده المصابين اعتقد انه سيكون من العدل اننا نستكمل الدوري .



- كيف ترى مستقبل الفريق خلال الفترة القادمة ؟



بعد استكمال الدوري باذن الله هدفنا التواجد بدوري المحترفين ورسالتي للجهاز الفني واللاعبين التركيز الفتره القادمة للوصول للهدف المنشود في حالة استكمال النشاط الرياضي.



- وما هى رسالتك الاخيرة ؟



رسالتي الاخيرة هى ان بعد العسر يسر لما تشهده مصر من فتره عصيبه ولكن يجب علينا جميعا التكاتف من أجل ان تعبر تلك المرحله بخير وسلام وحفظ الله مصر والمصريين بخير وسلام وباذن الله نستقبل شهر رمضان بخير وأمن وسلام .

