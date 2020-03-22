وزارة الأوقاف: من يخالف قرار غلق المساجد يؤذي نفسه

عقب أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على قرار الوزارة بغلق المساجد لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الوقاية ليست فقط خير من العلاج، لكنها العلاج نفسه.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا تيوز"، اليوم الأحد، أن مزيد من الاحتياط والنظافة وعدم الاختلاط هو سبيلنا للنجاة من هذا الفيروس، مؤكدا أن المجتمع بكل عناصره عليهم مسئولية مجتمعية في مواجهة الكورونا.

وأضاف، أن من إتخذ قرار غلق المساجد هم مجموعة من العلماء، وإتخذوه بعد مشاورات كثيرة، فكيف يخالفه أحد، مؤكدا أن من يخالف القرار هو يؤذي نفسه، منوها بأن الإسلاام أمرنا ألا نؤذي أحد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح، أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وتابع: جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.



