Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:08 ص
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

حذرت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الأحد، من أن 4 دول أوروبية تسير على نهج إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتوقع تكرار السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4032، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5987 إصابة.

 

وكانت سويسرا، قد أعلنت أن عدد الإصابات فيها يتزايد بشكل كبير حتى وصل 6665، بزيادة 1050 إصابة في يوم واحد، فيما بلغ عدد الوفيات 75 حالة بمعدل 20 وفاة يوميا.

 

وقد تجاوز عدد حالات الوفاة في إسبانيا 1300 حالة ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة.

 

وأكدت الحكومة الإسبانية، أنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا، وحذرت من أن "الأسوأ لم يأت بعد.

 

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان أن البلاد سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 562 حالة.

 

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، في ألمانيا، بواقع 2705 حالات في يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 16662، فيما توفي 47 شخصا.

 

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد انتشر في 6 بلدان جديدة.

 

 

Advertisements

أخبار تهمك

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الصحة الأسبق عن علاج كورونا بدواء الملاريا: يسبب كارثة

منذ ساعتين

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

منذ ربع ساعة

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 13 ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 19 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يفاوض صفقة دفاعية من العيار الثقيل

منذ 38 دقيقة

الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

طبيب يحذر: استخدام دواء الملاريا للوقاية من "كورونا" يسبب العمى

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:28 ص

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

04:09 ص

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

10:01 م

الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا

08:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status