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المكسيك تعلن تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية جنوب البلاد

الأحد 22/مارس/2020 - 08:19 ص
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تحطم طائرة عسكرية
تحطم طائرة عسكرية
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تحطمت طائرة هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" في بجنوب المكسيك، ومقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين بالحادث.

وفي بيان، قالت القيادة البحرية المكسيكية: "نعلن للأسف الشديد، أن طائرة هليكوبتر بلاك هوك، تابعة للبحرية تحطمت في قرية تيبيكويتلابا، بلدية تيويبانغو، بولاية فيراكروز".

وكتب وزير البحرية المكسيكية، تغريدة عبر حسابه على تويتر، أعلنت فيها مقتل أحد عناصر شرطة ولاية فيراكروز، وإصابة تسعة آخرين.

وأشارت قيادة البحرية، إلى أن المروحية شاركت في عملية مكافحة أعمال تهريب البشر في منطقة سونغوليكا. 

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