"كارثة كورونا".. 4 دول تسير على خطى إيطاليا

حذرت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الأحد، من أن 4 دول أوروبية تسير على نهج إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنها تتوقع تكرار السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4032، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5987 إصابة.

وكانت سويسرا، قد أعلنت أن عدد الإصابات فيها يتزايد بشكل كبير حتى وصل 6665، بزيادة 1050 إصابة في يوم واحد، فيما بلغ عدد الوفيات 75 حالة بمعدل 20 وفاة يوميا.

وقد تجاوز عدد حالات الوفاة في إسبانيا 1300 حالة ووصول عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى ما يقرب من 25 ألف حالة.

وأكدت الحكومة الإسبانية، أنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا، وحذرت من أن "الأسوأ لم يأت بعد.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان أن البلاد سجلت 112 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 562 حالة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، في ألمانيا، بواقع 2705 حالات في يوم واحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 16662، فيما توفي 47 شخصا.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا المستجد انتشر في 6 بلدان جديدة.