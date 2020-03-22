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في حال مغادرة ليفربول.. من الأفضل لصلاح "برشلونة" ام "ريال مدريد"

الأحد 22/مارس/2020 - 08:54 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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يعد اللاعب المصري محمد صلاح من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي فريقه ليفربول خلال المواسم الماضية، مما قد جعله في محل شك لاستمرار مسيرته مع الفريق بعد كثرة العروض التي تقدمت به في الفترة الأخيرة.


وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى اقتراب رحيل صلاح في حال توج فريق ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما حصد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أيضاً.


ويعد نادي برشلونة هو الأفضل لصلاح ما بين تم اختياره بين قطبي إسبانيا في الموسم القادم، حيث يعاني البارسا من عدم وجود الجناح الأيمن المركز الذي يلعب خلاله صلاح، وأيضا يعاني في بعض الفترات من المهاجم الصريح مثلما حدث هذا الموسم بعد إصابة لويس سواريز.


بينما يتواجد الكثير من اللاعبين لدى ريال في مراكز الجناحين الأيمن والأيسر (جاريث بيل - رودريجو - فاسكيز)، وأيضا يمتلك الريال ثنائي الهجوم كريم بنزيما ولوكا يوفيتش مع احتمالية ضم لاعبين آخريين في الصيف.

وكانت قد أوضحت بعض الصحف الإسبانية إلى طلب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد التعاقد مع السنغالي ساديو ماني زميل صلاح في الفريق.
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