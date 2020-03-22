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الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد استئناف البريميرليج

الأحد 22/مارس/2020 - 08:57 ص
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بوابة الفجر
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ذكرت صحيفة صنداي تليغراف، أن الدوري الإنجليزي يستهدف استئناف المسابقة في أول يونيو واستكمالها في 6 أسابيع، قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 2020-2021 في أغسطس.

قالت الصحيفة اليوم الأحد: "هذه الخطة المبدئية تمثل "أفضل سيناريو" لتقليص خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب اللاعبين، رغم توقف النشاط بسبب انتشار وباء فيروس كورونا".

وتوقفت مسابقات كرة القدم في إنجلترا في 13 مارس، وأهمها الدوري الممتاز، حتى 4 من أبريل ، قبل أن يتم تمديد الإيقاف حتى 30 أبريل .

لكن تأجيل بطولة أوروبا 2020 لمدة عام واحد، فتح المجال أمام استمرار المسابقات المحلية لفترة أطول، بشرط تحسن الوضع الصحي.

لكن عقود اللاعبين، التي ينتهي بعضها في آخر يونيو  ربما تمثل مشكلة، رغم أن الاتحاد الدولي "فيفا" قال إنه ينظر في "إعفاءات" محتملة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أنه وفقاً للخطة الحالية فإنه سيتم استئناف الدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، دون حضور مشجعين.

وأضافت أن موسم 2020-2021 من المفترض أن ينطلق في 8 أغسطس .

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