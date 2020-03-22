وزيرة التضامن: السيسي يضع ملفات الحماية المجتمعية نصب الأعين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن مؤسسات رعاية الأطفال التابعة للوزارة متنوعة ما بين رعاية أيتام_أطفال بلا مأوى_، وذوي احتياجات خاصة، موضحة أنهم يعملون على تطوير دور رعاية الأطفال والكوادر العاملة بها.





وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا تيوز"، اليوم الأحد، أنهم يستهدفون تأمين هؤلاء الأطفال بشكل يحفظ لهم كرامتهم، لافتة إلى أنهم يتعاونون مع جمعيات أهلية كثيرة في تطوير مؤسسات الرعاية.





وأضافت وزيرة التضامن، أنها تسعى أن يكون هناك تضافر للجهود بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى أنها اجتمعت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وتناقشوا حول إجراءات الحماية من فيروس كورونا، حيث تأكد الرئيس من تطبيق الإجراءات.





وتابعت: الاجتماع ركز على موضوعات الحماية المجتمعية، حيث كان هناك اعتراضات للصيادين على التأمينات وتم حسم الأمر لصالحهم، مؤكدة أن الرئيس يضع الحماية المجتمعية نصب الأعين.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح، أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.





وتابع: جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.



