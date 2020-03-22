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تحية من موسيقار سوداني لمدريد الموجوعة

الأحد 22/مارس/2020 - 08:54 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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من شرفة منزله قدم الموسيقار السوداني الوافر شيخ الدين الذي يعيش في مدينة مدريد منذ 30 عاماً تحية على طريقته إلى الطاقم الطبي الذي يكافح للحد من انتشار وباء كورونا في إسبانيا بمقطوعة موسيقية بعنوان "فلاح منكم".

ودرج سكان مدريد على ضرب موعد مسائي كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث الحماس في روح الطواقم الطبية كل على طريقته من خلال شرفات المنازل.

ويعتبر الوافر من الموسيقيين السودانيين الذين اشتهروا في إسبانيا بتقديم نمط جديد من الموسيقى الريفية السودانية مع الموسيقى الأندلسية كما كان عضوا في الفرقة الإسبانية الشهيرة "راديو تارفيا" وجال مع الفرقة مع معظم دول العالم بصحبة الموسيقار الشهير "إدواردو بانشوا" الذي سجل 150 شريطا متخصصاً في الموسيقى الأندلسية والحضارة الإسلامية وموسيقى العصور الوسطى.

ومن الحي الذي يعيش فيه نشر الموسيقي صورا للمنازل الصامتة والشوارع الخالية من السكان وبث مقاطع لشوارع خالية بوسط العاصمة مدريد معلقاً لأصدقائه أنه لم ير مدريد بهذا الصمت والحزن على مدار 30 عاماً

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