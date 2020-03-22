Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كورونا.. برشلونة يضع منشآته تحت تصرف الحكومة

الأحد 22/مارس/2020 - 08:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
وضع نادي برشلونة منشآته تحت خدمة حكومة إقليم كاتالونيا الإسباني ذاتي الحكم، لمواجهة انهيار افتراضي للرعاية الصحية في البلاد أو في حالة حدوث أي ظروف قصوى أخرى تتطلب توفير مساحات مختلفة للتعامل مع المتطلبات الاجتماعية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر أنه عرض عام، تم مناقشته بين أعضاء مجلس الإدارة، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يتم تنفيذه لأن المدينة لديها العديد من المرافق المناسبة بشكل أكبر للتعامل مع هذا النوع من الطوارئ.

وعلى أي حال، يواصل "البلاوغرانا"، الذي ظل على اتصال بمجالس الصحة والداخلية الرياضة في كاتالونيا منذ بداية الأزمة الصحية، لعب دور نشط في مكافحة الوباء مع الالتزام بكافة توصيات الحكومة وتوعية المواطنين، بمساعدة الرياضيين وأعضاء الأجهزة الفنية، بضرورة أن البقاء في المنزل.

Advertisements

أخبار تهمك

الحزم الرسمي والتوعية.. طبيب يوضح طرق إقناع المصريين بخطورة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

منذ حوالي 19 ساعة

رهاب فيروس "كورونا" يسيطر على هيفاء وهبي (صورة)

منذ ساعة و 23 دقيقة

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يفاوض صفقة دفاعية من العيار الثقيل

منذ 34 دقيقة

طبيب يحذر: استخدام دواء الملاريا للوقاية من "كورونا" يسبب العمى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دخول مدرب الأهلي السابق الحجر الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض رحيل حبيس دكة الأهلي في الصيف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة القرن.. الزمالك يُغري نجم الأهلي بمبلغ مالي ضخم

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الصحة الأسبق عن علاج كورونا بدواء الملاريا: يسبب كارثة

منذ ساعتين

دكتور كبد يفجر مفاجأة صادمة عن علاج فيروس كورونا المنتظر

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:28 ص

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

هل يمكن تأجيل امتحانات الجامعات بعد 30 يونيو؟.. الوزارة ترد

04:09 ص

مخطط ناري.. الزمالك يتدخل لإفساد صفقة رمضان صبحي على الأهلي

06:49 م

محمد الباز: نحن في أخطر مرحلة بفيروس كورونا

10:01 م

عاجل.. إنجي علاء تكشف حقيقة إصابة يوسف الشريف في حادث انفجار مسلسل "النهاية"

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status