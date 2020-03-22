مواعيد مباريات الجولة القادمة من الدوري الإيطالي في حال عودته من الإيقاف











أصبح مصير بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الجاري 2019/2020 مجهولاً إلى حد كبير، في أعقاب إنتشار فيروس كورونا في إيطاليا بشكل مفزع.







وطال الوباء العديد من لاعبي كرة القدم في الكالتشيو، وكان آخرهم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، ليصبح ثالث لاعبي السيدة العجوز تعرضاً للفيروس، بعد بليز ماتويدي ودانيلي روجاني.





كما أعلن أسطورة نادي ميلان الإيطالي باولو مالديني إصابته بالفيروس بالإضافة لنجله دانيلي صاحب الـ18 عاماً، والذي مثل الفريق الأول بنادي ميلان في بعض المباريات.







إيقاف الدوري الإيطالي







ونتيجة لذلك، قرر رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" في وقت سابق من شهر مارس الجاري، تجميد جميع الأنشطة الرياضية في بلاده، وعلى رأسها مباريات الدوري الإيطالي حتى يوم 3 أبريل المقبل، بسبب إنتشار فيروس كورونا في إيطاليا، وظهور حالات إيجابية بين اللاعبين.







ونظراً لتفشي الوباء بشكل واسع خلال تلك الأيام، قرر الإتحاد الإيطالي لكرة القدم إستمرار تجميد البطولة حتى مطلع شهر مايو القادم، لاسيما وأن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أجل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 للعام المقبل، من أجل إفساح المجال لإنهاء الدوريات المحلية وبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.









وصرح رئيس الإتحاد الإيطالي "جابريل جرافينا" أن الإتحاد طرح يوم 3 مايو، كموعد مبدأي لإستئناف البطولة، على أن يعمل الإتحاد الإيطالي على إنهاء البطولة في فترة لا تزيد عن شهرين.







موقف الدوري الإيطالي



ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب البطولة برصيد 63 نقطة من 26 مباراة، بفارق نقطة وحيدة أمام لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة من نفس العدد من المباريات، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 54 نقطة، من 25 مباراة.