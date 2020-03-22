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النسخة الجديدة من بطولة مدريد للتنس في أبريل 2021
الأحد 22/مارس/2020 - 08:52 ص
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ستقام النسخة المقبلة من بطولة مدريد لأساتذة التنس في 30 أبريل(نيسان) 2021، وذلك بعد إلغاء نسخة العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكانت إدارة البطولة قد قررت قبل أيام إلغاء نسخة العام الجاري الـ19 والتي كان من المنتظر أن تنطلق في أول مايو(آيار) 2020 بالعاصمة الإسبانية.
وأدى وباء (كوفيد-19) إلى إلغاء كافة المسابقات برابطة التنس للمحترفين للرجال والسيدات حتى 7 يونيو(حزيران) المقبل، ومن بين البطولات المتضررة أساتذة مدريد.
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