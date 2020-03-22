النسخة الجديدة من بطولة مدريد للتنس في أبريل 2021

ستقام النسخة المقبلة من بطولة مدريد لأساتذة التنس في 30 أبريل(نيسان) 2021، وذلك بعد إلغاء نسخة العام الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.





وكانت إدارة البطولة قد قررت قبل أيام إلغاء نسخة العام الجاري الـ19 والتي كان من المنتظر أن تنطلق في أول مايو(آيار) 2020 بالعاصمة الإسبانية.





وأدى وباء (كوفيد-19) إلى إلغاء كافة المسابقات برابطة التنس للمحترفين للرجال والسيدات حتى 7 يونيو(حزيران) المقبل، ومن بين البطولات المتضررة أساتذة مدريد.



