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تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

الأحد 22/مارس/2020 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأحد، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، لما تنفذه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب. 

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي: منطقة القاهرة - أسيوط مدة 45 دقيقة، ومنطقة أسيوط - أسوان مدة 40 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها - بور سعيد، الذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا - المنصورة - دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 40 دقيقة.

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
كانت وزارة النقل قد أعلنت استمرار عمل تطبيق الاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول.

وأوضحت: أن خطوات استخدام هذا التطبيق تبدء بتحميله من على المتجر الإلكتروني (Play store) في الموبايل باسم "قطارات مصر حجز واستعلام"، وسيتم لاحقًا توفير نسخة منه على "Apple store" وبعد تحميله وتسجيل الدخول، يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر.

بعد ذلك يتم من خلال البرنامج الاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة، ويقوم الراكب بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب، بالإضافة إلى وجود شاشة المقترحات بإرسال أي مقترحات حيث يتم دراستها وتنفيذ ما هو متاح للتنفيذ.

وأضافت: أن التطبيق يساهم في التيسير على الركاب حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفير الوقت.

وأشارت إلى أن برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يقوم بتسهيل عملية الاستعلام والحجز على القطارات مما يوفر له الوقت والجهد، وسهولة التواصل مع الركاب، وتلقى المقترحات، وإبلاغ العملاء باى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.

وتعد شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي» الذراع التكنولوجي لوزارة النقل وهي إحدى شركات هيئة السكك الحديدية المتخصصة في مجال نظم المعلومات هي التي قامت بتنفيذ هذا التطبيق وأنها تكثف العمل حاليا لتطوير هذا التطبيق لكي يتم حجز تذاكر القطارات الغير مكيفة أيضًا الى جانب حجز تذاكر القطارات المكيفة والذي يتم حاليا عن طريق هذا التطبيق.

وتستقبل شركة ترانس اي تي المقترحات والشكاوى الخاصة بالتطبيق عبر  خدمة واتساب على رقم  01095444407 وعلى الايميل [email protected]

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