الهند: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 6 حالات والإصابات تتخطى الـ 300

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 حالات والإصابات تتخطى الـ 300، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة الهندية، في وقت سابق، 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية فحوصاتها.

