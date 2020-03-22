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الهند: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 6 حالات والإصابات تتخطى الـ 300
الأحد 22/مارس/2020 - 08:45 ص
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وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 حالات والإصابات تتخطى الـ 300، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.
وسجلت وزارة الصحة الهندية، في وقت سابق، 276 حالة
إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية فحوصاتها.
وسجلت وزارة الصحة الهندية، في وقت سابق، 276 حالة
إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية فحوصاتها.
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