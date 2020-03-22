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الهند: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 6 حالات والإصابات تتخطى الـ 300

الأحد 22/مارس/2020 - 08:45 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 حالات والإصابات تتخطى الـ 300، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت وزارة الصحة الهندية، في وقت سابق،  276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية فحوصاتها.


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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الهند 276 حالة إصابة

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