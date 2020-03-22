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برشلونة يفاوض صفقة دفاعية من العيار الثقيل

الأحد 22/مارس/2020 - 08:45 ص
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بوابة الفجر
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بدأ مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، في التحضير لعقد صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، فأن البلوجرانا فتح خط المفاوضات مع دايوت أباميكانو مدافع فريق آر بي لايبزيج الألماني، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وأضافت: "الفريق الكتالوني سيواجه مزاحمة شديدة من جانب نادي آرسنال الإنجليزي، والطامح أيضًا للحصول على خدمات اللاعب لتدعيم خط دفاعه".

وتابعت: " لايبزيج حدد سعر 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات مدافعه مع حلول نهاية الموسم الجاري".

واختتمت: " اللاعب أبدى رغبة واضحة في وقت سابق، عن الرحيل عن فريقه والتوجه لأحد الفريق الكبرى في أوروبا، لخوض تجربة جديدة في مسيرته".

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