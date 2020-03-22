أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020 في مصر





استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020 في أسواق الضاغة بعدنا شهدت تحركات خلال الأسابيع الماضية متأثرا بالتحركات السعرية التى تشهدها الأسعار العالمية بسبب الاثار الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا.





أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020





سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 682 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 780 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 18 عند 584 جنيهًا.





سعر الجنيه الذهب سجل 5467 جنيهًا





أسباب تراجع الذهب





-هبوط الطلب على المعدن النفيس مع اتجاه المستثمرين للبيع لجنى الأرباح





-خطة أمريكا لضخ 700 مليار دولار لإنقاذ الأسواق.





-أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة خلال جلسات ختام الأسبوع.





-تفاؤل المستثمرين باتجاه البنك الأوروبى لإصدار سندات سيادية.





-غموض حول مصير حركة الأسعار وكورونا يؤثر على معدلات الطلب.





سعر الذهب العالمي





ارتفعت أسعار الذهب العالمي إذ فاق الإقبال على شراء أصول الملاذ الآمن أثر تدافع صوب السيولة في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، لكن المعدن الأصفر يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن لتغطية مراكز شراء بالهامش في أصول أخرى.





وربح الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 1499.92 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض واحدا بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل انخفاض في الأسبوع. وصعد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1487.90 دولار.



