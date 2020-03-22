"كورونا" يغلق منتزه يوسيمتي الوطن بكاليفورنيا

أُغلق منتزه يوسيمتي الوطني في كاليفورنيا، وهو واحد من أكثر المنتزهات زيارة في البلاد، أمام الوافدين، أمس، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤولون عن المنتزه في بيان: «ستحصل تغييرات في عمل منتزه يوسيمتي الوطني، استناداً إلى طلب من وزارة الصحة».

وأوضحوا أنه، بدءاً من الثالثة بعد ظهر الجمعة، سيقُفل المنتزه كله حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان أن الأشخاص الوحيدين المخوَّلين بالدخول إلى المكان الواقع في شمال كاليفورنيا، هم الموظفون.

كما أُغلق فندق «أويني» التاريخي، وكذلك المطاعم، الثلاثاء الماضي، كتدبير احترازي، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وعُلِّقت كل الخدمات في المنتزهات الأخرى في البلاد بسبب فيروس كورونا، لكن لم يُغلق أي منها.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية الأمريكي ديفيد برنهاردت أنه سيتم إلغاء رسوم الدخول في المنتزهات الوطنية، ما أثار انتقادات بأن هذه الخطوة ستشجع الناس على التجمع في الأماكن العامة، وتزيد من خطر الإصابة بالفيروس.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من أمر أصدره حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، يقضي بأن يبقى جميع سكان الولاية البالغ عددهم 40 مليون نسمة في منازلهم إلى أجل غير مسمى.