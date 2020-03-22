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أسعار العملات اليوم الأحد 22-3-2020 في البنوك الحكومية والخاصة

الأحد 22/مارس/2020 - 08:20 ص
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اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
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استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 22-3-2020 في البنوك العاملة في مصر الحكومية منها والخاصة مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصة وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار العملات اليوم في البنوك وجاءت على النحو التالي:

أسعار العملات العربية اليوم 

سعر الريال السعودى اليوم 

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال بدلية التعاملات الصباحية اليوم ، حيث سجل سعر الريال السعودى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 سعر الدينار الكويتى 

حافظ سعر الدينار الكويتى على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية ، حيث سجل سعر الدينار الكويتى 50.89 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.


 أسعار العملات الأجنبية اليوم 

سعر الدولار اليوم 

استقر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

 سعر اليورو اليوم 
حافظ سعر اليورو اليوم على استقراره في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر اليورو نحو 17.73 جنيه للشراء، 18.04 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الاسترليني 
استقر سعر الجنيه الاسترليني في البنوك مقابل الجنيه المصري حيث سجل سعر الجنيه الاسترليني نحو 20.37 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع.


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