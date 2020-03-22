سعر الدولار اليوم الأحد 22-3-2020 في البنوك.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار





استقر سعر الدولار اليوم الحد 22-3-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها العملة المريكية خلال الفترة الماضية على خلفية تذبذب الأسعار العالمية نتجة لسوء الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا.





أسعار الدولار اليوم الأحد 22-3-2020





سجل متوسط سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد 22-3-2020، نحو 15.69 جنيه للشراء 15.79 جنيه للبيع بالبنك المركزي





وبلغ سعر الدولار عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع بالبنك الأهلى الكويتي، وعند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع ببنك مصرف أبو ظبي الأسلامي.





فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية مستوى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك عودة اللبناني نحو 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التى سجلها في البنك التجاري الدولي.









وسجل في البنك الأهلى وبنك مصر نفس الأسعار حيث بلغ سعر الدولار على شاشات أسعار صرف العملات الأجنبية بالبنكيين نحو 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع,



























